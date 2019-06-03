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03.06.19 09:03

Многодетные и малоимущие семьи Татарстана освободят от платы за детский сад

© РИА Новости. Николай Хижняк
3 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Татарстана разработали дополнительные меры поддержки многодетных семей, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"По поручению президента республики правительством разработаны дополнительные меры поддержки многодетных семей. В частности, с 1 января 2020 года семьям, воспитывающим пять и более детей, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из расчетов органов социальной поддержки в среднем это будет более четырех с половиной тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи", - сказала Галимова.

Кроме того, с будущего года семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от платы за детский сад.

"Таким образом, 7202 ребенка в республике будут посещать детские сады бесплатно. Сегодня такие семьи оплачивают 50% из общей стоимости", - уточнила Галимова.

Также с 1 января 2020 года будет введён электронный сертификат на лекарства в размере 10 тыс. рублей в год для детей до трех лет из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Это мера охватит 17 тыс. 631 ребенка.

Исходя из этого суммарная поддержка с будущего года будет увеличена почти на полмиллиарда рублей.

"Вопросы поддержки института семьи, материнства и детства всегда находятся в поле особого внимания президента республики. Регулярно в своих поручениях правительству он ставит задачу по разработке новых дополнительных мер поддержки этой категории. Только в прошлом году на эти цели было направлено 77 млрд рублей", - заключила Галимова.

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