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03.06.19 09:07
В Москву 30-градусная возвращается жара
"Начиная со вторника, на европейскую территорию России неуклонно, неостановимо надвигается область высокого давления. Устанавливается сухая, жаркая погода. При малооблачном небе солнце будет особенно активно. С понедельника не ожидаем ни капли осадков", - сказал Вильфанд.
По его словам, понедельник в Москве будет еще относительно прохладным - всего +20...22 (ночью +10), что примерно соответствует норме для начала июня. Однако во вторник уже +24...26, а со среды до следующего воскресенья включительно - аномально жаркие для начала московского лета +27...31 градус. Высокими будут и ночные температуры - +10...13 со вторника по четверг и выше +15 градусов, начиная с пятницы.
При этом, начиная со вторника-среды, ветра почти не будет, воздух будет сухим и жарким.
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