Поездка не задалась: автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье
  
Долгожданная стыковка: строители соединили две части моста "Благовещенск - Хэйхэ"
   
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.06.19 09:07

В Москву 30-градусная возвращается жара

© РИА Новости. Алехандро Мартинез Велез
3 июня. Interfax-Russia.ru - Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника, на европейскую территорию России неуклонно, неостановимо надвигается область высокого давления. Устанавливается сухая, жаркая погода. При малооблачном небе солнце будет особенно активно. С понедельника не ожидаем ни капли осадков", - сказал Вильфанд.

По его словам, понедельник в Москве будет еще относительно прохладным - всего +20...22 (ночью +10), что примерно соответствует норме для начала июня. Однако во вторник уже +24...26, а со среды до следующего воскресенья включительно - аномально жаркие для начала московского лета +27...31 градус. Высокими будут и ночные температуры - +10...13 со вторника по четверг и выше +15 градусов, начиная с пятницы.

При этом, начиная со вторника-среды, ветра почти не будет, воздух будет сухим и жарким.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.06.19 13:48
ТПУ появятся на всех станциях первого участка Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 13:29
К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок
.
  03.06.19 12:40
В Москве зарегистрирован первый запрос на достройку жилья без эскроу
.
  03.06.19 12:01
Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро
.
  31.05.19 17:32
Шнуров предложил "обкомисситься" и выписывать лицензии на поездки на автобусе и любовь
.
  31.05.19 17:16
В Росгосцирке хотят создать совет для контроля за лицензиями на работу с животными
.
  31.05.19 16:07
Собянин вручил московским многодетным семьям награды "Родительская Слава"
.
  31.05.19 15:07
Кузен участницы шоу "Голос" просит проверить причастность к накрутке голосов Алсу и ее супруга
.
  31.05.19 14:47
Адвокат заявил об отсутствии новых уголовных дел против Серебренникова
.
  31.05.19 13:51
Рассмотрение иска о привлечении Абызова к субсидиарной ответственности на 33,6 млрд рублей пройдет в суде 10 июля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket