В Москву 30-градусная возвращается жара

03.06.19 09:07

© РИА Новости. Алехандро Мартинез Велез

3 июня. Interfax-Russia.ru - Антициклон над Москвой обеспечит жителям столицы и большинства регионов Центральной России сухую, безветренную и аномально жаркую погоду всю следующую неделю, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника, на европейскую территорию России неуклонно, неостановимо надвигается область высокого давления. Устанавливается сухая, жаркая погода. При малооблачном небе солнце будет особенно активно. С понедельника не ожидаем ни капли осадков", - сказал Вильфанд.

По его словам, понедельник в Москве будет еще относительно прохладным - всего +20...22 (ночью +10), что примерно соответствует норме для начала июня. Однако во вторник уже +24...26, а со среды до следующего воскресенья включительно - аномально жаркие для начала московского лета +27...31 градус. Высокими будут и ночные температуры - +10...13 со вторника по четверг и выше +15 градусов, начиная с пятницы.

При этом, начиная со вторника-среды, ветра почти не будет, воздух будет сухим и жарким.