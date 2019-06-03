Роснефть начала строительство ТЗК в Пулково стоимостью около 3 млрд руб

03.06.19 09:15

© РИА Новости. Александр Гальперин

3 июня. Interfax-Russia.ru - "Роснефть" начала строительство топливозаправочного комплекса в международном аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург), передал корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии закладки первого камня в фундамент ТЗК.

Проект реализуется дочерними структурами "Роснефти" и ВТБ на базе совместного предприятия ООО "ТЗК Пулково".

Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.

Проектная мощность ТЗК Пулково - 300 тыс. тонн авиакеросина, что составит порядка 50% от годового объема заправок с учетом планов развития аэропорта "Пулково".

Проект будет реализован в два этапа. Первый - срок 2020 год - предполагает строительство приемно-расходного склада ГСМ на территории аэропорта с подключением к централизованной заправочной системе (ЦЗС). ЦЗС будет включать резервуарный парк общей емкостью 8 тыс. куб. метров, гидрантную систему на 9 мест стоянок воздушных судов вдоль главного терминала аэропорта, пункт налива в топливозаправщики, насосно-фильтрационную станцию, административно-бытовой корпус с лабораторией, стоянку для топливозаправочных автомобилей, инженерные сети, технологические трубопроводы, технический парк из 6 топливозаправщиков и 5 диспенсеров.

Второй этап, срок которого установлен в 2021 году, включает строительство приемного склада ГСМ с межскладским топливопроводом на территории города, который состоит из резервуарного парка общей емкостью 8 тыс. куб. метров, железнодорожного пути, эстакады слива на 12 ж/д цистерн, служебно-бытового корпуса.

Гидрантная система ТЗК, которая впервые появится в "Пулково", может обеспечить максимально оперативную заправку судна (около 5 минут - подъезд диспенсера к самолету, 14 минут - заправка 10 тонн авиакеросина). Это повышает скорость обслуживания авиакомпаний, а также их операционную эффективность, отмечает "Роснефть".

Наличие гидрантной системы позволит заправлять широкофюзеляжные воздушные суда на 20 минут быстрее, чем с помощью традиционных топливозаправщиков. Гидрантная система осуществляет непрерывную подачу авиационного топлива для заправки воздушных судов любых типов, выполняющих рейсы из главного терминала аэропорта.

Сечин также отметил, что на сегодняшний день более 500 компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области являются аккредитованными партнерами "Роснефти", объем инвестиций компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2018 года составил около 6 млрд рублей.

В 2016 году правительство Санкт-Петербурга присвоило проекту по строительству топливозаправочного комплекса в международном аэропорту "Пулково" статус стратегического инвестиционного проекта г. Санкт-Петербург.

Аэропорт "Пулково" является одним из крупнейших аэропортов России и имеет значительный потенциал развития. В 2018 году "Пулково" обслужило рекордные 18,1 млн пассажиров, став вторым крупнейшим авиаузлом России после Москвы. Из аэропорта выполняют рейсы 75 авиакомпаний: 26 российских и 49 зарубежных.