Роспотребнадзор нашел пять предприятий-"фантомов", выпускающих молочный фальсификат в Новосибирске

03.06.19 09:23

© РИА Новости. Антон Вергун

3 июня. Interfax-Russia.ru - Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области выявили пять компаний-производителей фальсифицированной молочной продукции, которые зарегистрированы в Новосибирске, но отсутствуют по заявленным адресам.

Список предприятий в понедельник опубликован на сайте Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области: ООО "Танаис", ООО "Триумф", ООО "СМАК-Плюс", ООО "РегионСнаб", ООО "Сибснабмаркет".

"Для предотвращения возможной реализации контрафактной и фальсифицированной продукции и возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан сотрудники Управления Роспотребнадзора передали документы для рассмотрения по компетенции в правоохранительные органы", - сообщает Минпромторг региона.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компании "Танаис" и "Триумф" исключены из ЕГРЮЛ. В отношении ООО "Сибснабмаркет" принято решение об исключении из реестра юридических лиц из-за предоставления недостоверных сведений. Ни у одной из указанных Минпромторгом компаний в списках видов деятельности не указано производство молочной продукции.

Как стало известно ранее, по итогам проверок в первом квартале 2019 года Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции и молока.

"По всем фактам выявляемых нарушений Роспотребнадзором приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей", - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Около 3,5% исследованных проб молочной продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию патогенных микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки. Нарушения законодательства в целом фиксировались почти при каждой седьмой проверке, добавили в ведомстве.