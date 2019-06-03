Ошибка пилота: эксперты назвали причины катастрофы самолета совладелицы S7 Филевой
  
Поездка не задалась: автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье
   
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.06.19 09:23

Роспотребнадзор нашел пять предприятий-"фантомов", выпускающих молочный фальсификат в Новосибирске

© РИА Новости. Антон Вергун
3 июня. Interfax-Russia.ru - Специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области выявили пять компаний-производителей фальсифицированной молочной продукции, которые зарегистрированы в Новосибирске, но отсутствуют по заявленным адресам.

Список предприятий в понедельник опубликован на сайте Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области: ООО "Танаис", ООО "Триумф", ООО "СМАК-Плюс", ООО "РегионСнаб", ООО "Сибснабмаркет".

"Для предотвращения возможной реализации контрафактной и фальсифицированной продукции и возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан сотрудники Управления Роспотребнадзора передали документы для рассмотрения по компетенции в правоохранительные органы", - сообщает Минпромторг региона.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компании "Танаис" и "Триумф" исключены из ЕГРЮЛ. В отношении ООО "Сибснабмаркет" принято решение об исключении из реестра юридических лиц из-за предоставления недостоверных сведений. Ни у одной из указанных Минпромторгом компаний в списках видов деятельности не указано производство молочной продукции.

Как стало известно ранее, по итогам проверок в первом квартале 2019 года Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции и молока.

"По всем фактам выявляемых нарушений Роспотребнадзором приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей", - сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Около 3,5% исследованных проб молочной продукции не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию патогенных микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки. Нарушения законодательства в целом фиксировались почти при каждой седьмой проверке, добавили в ведомстве.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.06.19 13:48
ТПУ появятся на всех станциях первого участка Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 13:29
К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок
.
  03.06.19 12:40
В Москве зарегистрирован первый запрос на достройку жилья без эскроу
.
  03.06.19 12:01
Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 09:07
В Москву 30-градусная возвращается жара
.
  31.05.19 17:32
Шнуров предложил "обкомисситься" и выписывать лицензии на поездки на автобусе и любовь
.
  31.05.19 17:16
В Росгосцирке хотят создать совет для контроля за лицензиями на работу с животными
.
  31.05.19 16:07
Собянин вручил московским многодетным семьям награды "Родительская Слава"
.
  31.05.19 15:07
Кузен участницы шоу "Голос" просит проверить причастность к накрутке голосов Алсу и ее супруга
.
  31.05.19 14:47
Адвокат заявил об отсутствии новых уголовных дел против Серебренникова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket