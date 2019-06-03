Причиной смерти двух моряков на теплоходе "Василий Головнин" стало отравление

03.06.19 09:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 июня. Interfax-Russia.ru - Эксперты установили причину смерти двух членов экипажа российского судна "Василий Головнин" (транспортная группа FESCO), скончавшихся в апреле во время завершения антарктической экспедиции, при переходе в порт Кейптаун (ЮАР).

"По поступившим к нам сведениям, они отравились метанолом. Каким образом это произошло, не сообщается. Расследование продолжается", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК) участвовавший в расследовании случившегося.

Как сообщалось, матрос и токарь российского дизель-электрохода "Василий Головнин" скончались 25 апреля во время перехода судна из антарктической экспедиции в порт Кейптаун.

Сначала они почувствовали себя плохо, судовой врач оказывал медицинскую помощь, однако спасти людей не удалось.

Судовладелец сообщил, что причиной смерти моряков стал несчастный случай, не связанный с выполнением ими профессиональных обязанностей или погодными факторами.

Компания принесла соболезнования родным и близким скончавшихся моряков и гарантировала исполнение всех обязательств в соответствии с законодательством РФ и коллективным договором.

Ледокольно-транспортное судно "Василий Головнин" было задействовано в доставке грузов для индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. "Василий Головнин" в январе покинул порт Кейптауна (ЮАР) и направился в Антарктиду, сообщалось, что антарктический рейс продлится три месяца.