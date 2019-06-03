Копия питерского Чижика-Пыжика появилась в крымской столице

03.06.19 09:32

Фото пресс-службы администрации Симферополя

3 июня. Interfax-Russia.ru - Подаренную Санкт-Петербургом скульптурную композицию "Чижик-Пыжик" - копию питерской - открыли в Симферополе в минувшие выходные, когда он отмечал день города.

"Фигурка птички на постаменте, рядом с ней стул. Высота отлитой из бронзы скульптуры составляет 11 см, ее вес - около 5 кг. Планируется, что это место станет популярной фотозоной", - говорится в пресс-релизе администрации Симферополя.

Питерский Чижик-Пыжик "разместился" в центральной части крымской столицы напротив Йошкина кота из Йошкар-Олы.

Санкт-Петербург в 2014 году после вхождения Крыма в состав России стал первым городом, который заключил соглашение о сотрудничестве с Симферополем.

"За пять лет партнерская работа с Санкт-Петербургом и другими городами-партнерами серьезно продвинулась в различных сферах, в том числе и культурно-досуговой. (. . .) Я думаю, очень скоро будет и куница из Уфы, и другие интересные арт-объекты", - отметила глава администрации Наталья Маленко. Ее слова приводит пресс-служба структуры.