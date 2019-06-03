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03.06.19 09:32
Копия питерского Чижика-Пыжика появилась в крымской столице
"Фигурка птички на постаменте, рядом с ней стул. Высота отлитой из бронзы скульптуры составляет 11 см, ее вес - около 5 кг. Планируется, что это место станет популярной фотозоной", - говорится в пресс-релизе администрации Симферополя.
Питерский Чижик-Пыжик "разместился" в центральной части крымской столицы напротив Йошкина кота из Йошкар-Олы.
Санкт-Петербург в 2014 году после вхождения Крыма в состав России стал первым городом, который заключил соглашение о сотрудничестве с Симферополем.
"За пять лет партнерская работа с Санкт-Петербургом и другими городами-партнерами серьезно продвинулась в различных сферах, в том числе и культурно-досуговой. (. . .) Я думаю, очень скоро будет и куница из Уфы, и другие интересные арт-объекты", - отметила глава администрации Наталья Маленко. Ее слова приводит пресс-служба структуры.
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