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03.06.19 09:38

Сельские школы Хабаровского края получат современное цифровое оборудование

© РИА Новости. Евгений Одиноков
3 июня. Interfax-Russia.ru - Хабаровский край получит из федерального центра около 40 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование", на эти деньги будет приобретено современное цифровое оборудование для сельских школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным краевого министерства образования, новое оборудование появится в 24 сельских школах, в которых откроются центры цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей - так называемые " Точки роста ". Модернизация пройдет на базе образовательных учреждений поселков Литовко, Известковый, Дормидонтовка, Монгохто, ЦЭС, Березовый, Горин, Снежный, Маго, сел Аян, Лермонтовка, Аван, Троицкое, Маяк, Хурба, Бичевая, Красное, Чумикан, Восточное, Осиновая Речка, им. Полины Осипенко, а также сельских поселений Богородское, Гаткинское и Булгин.

"В каждый Центр будет поставлено современное оборудование на 1,6 млн рублей: компьютеры, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности. Также будут приобретены манекены для отработки навыков оказания первой помощи, ручной электрический и механический инструмент, комплекты для игры в шахматы и современная мобильная мебель. Школьники смогут изучать предметы " Технология ", " ОБЖ ", "" Информатика " с помощью современного оборудования", - сказала начальник отдела общего образования краевого министерства Юлия Алексеева, слова которой приводятся в сообщении.

Она также добавила, что проект, в первую очередь, нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами. Дополнительное обучение в "Точках роста" позволит выявить способности школьников, а также поможет при работе с одаренными детьми. Площадка будет использоваться для развития научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчества. При этом обучение будет проводиться на всех ступенях, как для школьников начальных классов, так и для учеников среднего и старшего звена.

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