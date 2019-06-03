ГКЗ утвердила запасы Пайяхи на Таймыре в 1,2 млрд тонн нефти

03.06.19 09:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 июня. Interfax-Russia.ru - Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы Пайяхской группы месторождений на Таймыре (лицензии принадлежат "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова) в 1,2 млрд тонн нефти.

"Они на баланс не поставлены, но уже прошли экспертизу. Решение принято по всей группе, там 1,2 млрд тонн нефти (по категории С1+С2). Это официальная цифра, она есть. Баланс выходит 1 января каждого года. Соответственно, в апреле они прошли экспертизу, и автоматически на 1 января 2020 года они будут поставлены на баланс", - сообщил "Интерфаксу" глава ГКЗ Игорь Шпуров.

Запасы нефти Пайяхи по международной классификации, согласно проведённой для компании оценке аудитора DeGolyer & MacNaughton (D&M), по категории 2P составляют 420,239 млн тонн нефти.

В соответствии с классификацией запасов и ресурсов нефти и горючих газов, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ N477 от 01.11.2013 года, Пайяхская группа месторождений отнесена к категории уникальных. Группа шести месторождений расположена на полуострове Таймыр, севернее Полярного круга (400 км), в 140 км на север от города Дудинка.

Проект "Пайяха" предусматривает реализацию комплексной инвестиционной программы строительства инфраструктуры: морского нефтеналивного терминала "Порт бухта Север" мощностью 25 млн тонн в год, напорного нефтепровода длиною 413 км, автодорог (общая протяженность порядка 1 тыс. км), телекоммуникаций, объектов электрогенерации (суммарная мощность 1 ГВт), более 1 тыс. км линий электропередач.

В рамках геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В ближайшие годы в рамках развития проекта планируется бурение порядка 6 тыс. скважин. В 2019 году планируется бурение 3 разведочных и 2 горизонтальных добывающих скважин. В настоящее время осуществлен завоз необходимых грузов на строительную площадку первого эксплуатационного куста. Начаты проектно-изыскательские работы на трассе напорного нефтепровода и терминала "Порт бухта Север".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в "Нефтегазхолдинге", компания уже потратила 35 млрд рублей или $0,5 млрд на мероприятия, связанные геологоразведкой и создания сопутствующий инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что "Нефтегазхолдинг" планирует в 2018-2024 годах направить 392 млрд рублей инвестиций на разработку группы Пайяхских месторождений на Таймыре. За весь срок реализации проекта (2018-2030 гг.) предполагается вложить более 2 трлн рублей.

Разработку проектной документации планируется завершить к концу 2019 года. Запуск Пайяхского месторождения в промышленную эксплуатацию запланирован в 2024 году. Ожидаемая добыча нефти, на которую компания планирует выйти к 2030 году - 26 млн тонн год (с перспективой до 50 млн тонн в год), обеспеченность запасами составляет более 50 лет. Годы освоения месторождения - 2024-2089.

"Пайяхское месторождение - крупнейший проект в Восточной Сибири, к разработке которого приступили за последние 30 лет. Его реализация позволит восполнить потери старых выработанных нефтяных месторождений, что, в свою очередь, станет гарантией сохранения экспортного потенциала России.

Важной особенностью Пайяхского месторождения является высокое качество добываемой нефти: легкая с очень низким уровнем содержания серы (0,1%). Для сравнения - на месторождениях крупнейших игроков мирового рынка уровень серы достигает 2% и более. Как известно, стоимость нефти определяется ассортиментом продуктов, которые можно получить в результате ее переработки (рыночными ценами на эти продукты). Согласно принятой Конвенции по предотвращению загрязнения морских вод судами (МАРПОЛ) с 2020 года вводится ограничение по содержанию серы в бункеровочном топливе на уровне 0,5%", - говорилось ранее в материалах "Нефтегазхолдинга".

Компания отмечала, что расположение месторождения вблизи Северного морского пути (СМП) дает экспортные преимущества: полуостров Таймыр равноудален как от Западной Европы (Роттердам и порты США), так и от портов Дальнего Востока (Китай, Япония, Южная Корея). При этом СМП позволяет доставлять грузы на 7-8 суток быстрее и дешевле, чем его основной "конкурент" - судоходный маршрут через Суэцкий канал. Такая схема транспортировки также выгоднее использования и трубопроводного транспорта (с учетом затрат на строительство).

Преимущества против шельфовых проектов дает материковое расположение Пайяхи: позволяет использовать уже существующую инфраструктуру, хоть и минимальную (аэропорты Диксон, Алыкель в Норильске), осуществлять круглогодичный завоз оборудования, отмечала ранее компания.