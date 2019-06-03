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03.06.19 09:58

Российские школьники напишут ЕГЭ по русскому языку

© РИА Новости. Виталий Аньков
3 июня. Interfax-Russia.ru - Самый массовый единый государственный экзамен пройдет в понедельник - обязательный ЕГЭ по русскому языку.

"Заявления на участие в экзамене подали более 674 тысячи человек, в том числе 660 тысяч выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ будет организовано 5480 пункта проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

Экзамен длится 3 часа 30 минут, работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты будут известны не позднее 20 июня.

Русский язык - обязательный предмет для получения школьного аттестата. Минимальное количество баллов для успешного окончания 11-го класса - 24. Однако если выпускник планирует поступить в вуз, то ему нужно набрать как минимум 36 баллов.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем в общей сложности зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года. Это на 29 тыс. больше, чем в прошлом году (731 тыс., 645 тыс. соответственно).

27 мая прошли ЕГЭ по литературе и географии, 29 мая завершился первый обязательный экзамен - математика, 31 мая без сбоев проведены история и химия.

Рособрнадзор призвал родителей быть внимательнее к здоровью детей и не пускать их на ЕГЭ и ГИА-9 (экзамены для 9-х классов), если они себя плохо чувствуют. С таким заявлением выступил замглавы ведомства Анзор Музаев после того, как в ходе ЕГЭ в Чебоксарах умерла 11-классница, страдавшая врожденным пороком сердца. Девушка чувствовала себя плохо до экзамена, но все же решила написать работу по математике. Медики не смогли ее спасти.

Кроме того, в Рособрнадзоре сообщили, что в нескольких аудиториях ЕГЭ по базовой математике пришлось отложить на пять часов "по техническим причинам" - вместо 10:00 экзамены начались в 15:00. Участникам было дано право сдавать экзамены в этот день или в резервный срок.

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