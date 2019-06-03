Личный охранник организатора блокады Крыма приговорен к четырем годам колонии

03.06.19 10:11

© РИА Новости. Максим Блинов

3 июня. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Крыма вынес приговор 25-летнему местному жителю за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ), действующего на Украине, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Суд признал Эдема Кадырова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы и 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, житель полуострова в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым формирования, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

"В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ - Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств ее пересекающих", - уточнили в ФСБ.

Отмечается, что по возвращении в Крым Кадыров мог добровольно прекратить участие в НВФ, но не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом.

ФСБ задержала Кадырова 23 января, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). В ходе следствия обвиняемый признал вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.

Ленур Ислямов в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад Крыма. В России в отношении него возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.