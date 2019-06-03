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03.06.19 10:34

"Деревья-бабочки" появились на набережной Тульского кремля

Фото с сайта правительства Тульской области
3 июня. Interfax-Russia.ru - На Казанской набережной Тульского кремля открылись новые арт-объекты, сообщила пресс-служба облправительства.

Это авторские работы мастеров по металлу. Среди них композиции "деревья-бабочки", выполненные с использованием технологии плазменной резки металла, лавки в форме бабочек.

Здесь уже установлена фигура коня, изготовленная из 14 тыс. металлических букв русского и латинского алфавитов.

Арт-объекты подарены городу главой региона Алексеем Дюминым.

"Мы делали набережную с большой любовью, чтобы здесь было хорошо и уютно всем - и большим, и маленьким. Позаботились о том, чтобы здесь можно было позаниматься спортом, покататься на карусели, выпить кофе и поесть мороженого. Набережная постепенно обретает свое уникальное лицо - с каждым новым объектом, декоративным элементом она становится интереснее и привлекательнее", - приводятся в сообщении слова Дюмина.

В ближайшее время новые арт-объекты появятся не только на набережной кремля. В тульских парках будут также установлены пять фигур слонов, изготовленных из металла с использованием технологии 3D-моделирования.

Ранее на территории храмового комплекса кремля было установлено пасхальное яйцо высотой 4 метра и диаметром 3 метра, выполненное в технике фигурной резки по металлу и художественного литья. Арт-объект оформлен в славянском стиле, с картинами пасхальной тематики и видами православных храмов и церквей. Внутри расположен макет православного храма.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

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