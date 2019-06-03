Полиция задержала женщину, оставившую детей в подмосковном хостеле

03.06.19 11:23

© РИА Новости.Наталья Селиверстова

3 июня. Interfax-Russia.ru - Матери, которая бросила годовалых детей в хостеле, предъявлено обвинение в неисполнении родительских обязательств и оставлении в опасности, сообщила "Интерфаксу" в понедельник представитель регионального главка Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по городу Люберцы в Подмосковье женщине, оставившей в хостеле города Котельники своих годовалых детей, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности)", - сказала Врадий.

По ее словам, во время допроса женщина свою вину не признала, сказав, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за деньги оказывала услуги няни.

"Проведение следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего, продолжается, по ходатайству следствия судом сегодня будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения", - отметила представитель ведомства.

Ранее стало известно, что женщину, оставившую двоих детей в хостеле в Котельниках, задержали сотрудники полиции.

"Сотрудниками полиции МУ МВД России "Люберецкое" в результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Видное задержана женщина 1989 года рождения, оставившая 28 мая двоих детей в хостеле в городе Котельники", - сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.

В свою очередь в Главном следственном управлении СКР по региону подтвердили задержание женщины, в котором принимал участие сотрудник ведомства.

"Женщина задержана и в ближайшее время будет доставлена в подразделение ведомства для допроса и проведения неотложных следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. В скором времени следствием будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Подмосковью.

Как сообщалось, 28 мая неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела в подмосковных Котельниках, для предоставления им спального места. На просьбу сотрудника предоставить паспорт женщина ответила, что забыла его в машине, после чего, оставив детей, вышла из здания и больше не возвращалась.

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по двум статьям: "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".