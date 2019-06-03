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03.06.19 11:40
МЧС: при взрыве на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 116 человек
"От взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 116 человек, 18 из них были госпитализированы", - сказал он.
Ранее Минздрав РФ сообщал о 89 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, 16 из которых были госпитализированы.
В субботу, 1 июня, на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
Тем временем сотрудники следственных органов приступили к осмотру территории оборонного предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске.
"После получения разрешения от компетентных органов о безопасности проведения следственных действий на территории предприятия следователи приступили к осмотру места происшествия", - сообщает региональное СУ СКР в понедельник.
Кроме того, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация.
В пресс-службе администрации Дзержинска агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в понедельник территория ГосНИИ по-прежнему оцеплена.
"Территория "Кристалла" оцеплена, пока там работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.
Также стало известно, что все социальные учреждения в Дзержинске в понедельник приступили к работе. Учреждения работают в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии города.
"Пострадали 32 школы из 33-х имеющихся в городе. Во всех учреждениях проблемы с внешним остеклением были оперативно устранены за выходные родителями, учителями, волонтерами. Пришкольные лагеря открылись", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в четырех школах, где в понедельник проходят ЕГЭ, также оперативно проведен необходимы ремонт.
"Все детские сады работают в штатном режиме", - добавил сотрудник пресс-службы.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" повреждены более 600 объектов - взрывной волной там выбиты стекла, двери.
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