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03.06.19 11:40

МЧС: при взрыве на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 116 человек

© РИА Новости. МЧС РФ
3 июня. Interfax-Russia.ru - Количество пострадавших от взрывов на оборонном предприятии в нижегородском Дзержинске увеличилось до 116 человек, заявил на селекторном совещании в Москве замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко.

"От взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 116 человек, 18 из них были госпитализированы", - сказал он.

Ранее Минздрав РФ сообщал о 89 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, 16 из которых были госпитализированы.

В субботу, 1 июня, на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Тем временем сотрудники следственных органов приступили к осмотру территории оборонного предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске.

"После получения разрешения от компетентных органов о безопасности проведения следственных действий на территории предприятия следователи приступили к осмотру места происшествия", - сообщает региональное СУ СКР в понедельник.

Кроме того, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация.

В пресс-службе администрации Дзержинска агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в понедельник территория ГосНИИ по-прежнему оцеплена.

"Территория "Кристалла" оцеплена, пока там работают следственные органы", - сказал собеседник агентства.

Также стало известно, что все социальные учреждения в Дзержинске в понедельник приступили к работе. Учреждения работают в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии города.

"Пострадали 32 школы из 33-х имеющихся в городе. Во всех учреждениях проблемы с внешним остеклением были оперативно устранены за выходные родителями, учителями, волонтерами. Пришкольные лагеря открылись", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в четырех школах, где в понедельник проходят ЕГЭ, также оперативно проведен необходимы ремонт.

"Все детские сады работают в штатном режиме", - добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" повреждены более 600 объектов - взрывной волной там выбиты стекла, двери.

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