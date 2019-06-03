Более 11 тысяч предложений поступило от жителей Екатеринбурга о месте для строительства храма

03.06.19 11:17

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 июня. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга получила 11 тыс. 79 обращений от жителей города с предложениями о возможных площадках для строительства собора святой Екатерины, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Рейтинг предложений горожан будет опубликован во вторник, 4 июня, на официальном портале Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Сбор предложений проходил 10 дней.

Отмечается, что по итогам состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

Между тем, в Екатеринбургской епархии заявили, что не планируют отступать от идеи строительства храма. Об этом сообщил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) в интервью телеканалу "Царьград", текст которого опубликован на сайте епархии.

"Мы приступаем к этому делу с молитвой, идем с открытым забралом, не скрывая, что хотим построить собор и от этой идеи отступать не намерены. Но хотим, чтобы это было дело всего города, всех людей, которые любят Бога", - сказал игумен, не уточнив, выступают ли епархия за строительство собора именно в сквере на Октябрьской площади.

Он отметил, что епархия "не воевала" с противниками строительства храма в сквере. "Быть может, людям, протестовавшим против строительства собора, и казалось, что они с нами воюют, но мы-то с ними не воевали. Мы строили и строим храмы не для того, чтобы каким-то образом кому-то насолить или вызвать чье-то негодование. Хотя и не скрываем, что уже давно мечтаем возродить Екатерининский собор", - пояснил официальный представитель епархии.

По словам игумена, региону необходим кафедральный собор.

"В Свердловской области должен быть свой главный знаковый храм, который бы и своей красотой, и своим положением показывал значение духовной составляющей в жизни города и области. Оба дореволюционных кафедральных собора были снесены большевиками, нынешние же возведены как приходские храмы, а потому с этими задачами в должной мере не справляются", - сказал он.

Отец Вениамин добавил, что в Свердловской области не хватает храмов.

"Если сравнивать с другими регионами России, у нас очевидна недостаточность храмов по соотношению к количеству жителей. И, конечно, нехватка храмов значительнее не в центре города, а на его окраинах. Но что касается Екатерининского кафедрального собора, то это не очередной приходской храм, а главный храм Екатеринбургской митрополии, в которую входят пять епархий, и у нас достаточно много общеобластных богослужений", - уточнил он.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.

В городе создана рабочая группа, которая определит формат опроса о месте строительства храма. Свердловское отделение Союза архитекторов России предложило рассмотреть пять площадок в Екатеринбурге, в том числе и сквер на Октябрьской площади.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в понедельник, 3 июня, обратился к противникам строительства храма в сквере у драмтеатра с просьбой выработать консолидированное мнение.

"Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его. Только тогда мы поймем, с кем дальше обсуждать ситуацию и искать компромисс. По-другому не получится", - процитировал Высокинского официальный портал городской администрации.

Глава города попросил активистов "четко сформулировать", выступают они против собора в целом или против строительства на набережной городского пруда, какую площадку считают оптимальной, и предложить свое видение выхода из ситуации.

"Наша цель - мир и согласие в городе. Важно, чтобы жители Екатеринбурга получали объективную, а не смоделированную разными сторонами информацию. И не использовались как инструмент для политических игр", - добавил Высокинский.