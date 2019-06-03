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03.06.19 11:32
Пожарный сарай начала XX века стал экспонатом новгородского музея деревянного зодчества "Витославлицы"
"Пожарный сарай начала XX века доставлен к нам из деревни Минцы на северо-востоке области", - сказал собеседник агентства.
Строение было разобрано и перевезено в "Витославлицы" в 2012 году. В музее его собрал плотник-реставратор Александр Лебеденко. Он же построил для пожарного сарая каланчу, которая изначально была, но до наших дней не сохранилась. "На каланче установили колокол", - отметили в музее.
Сарай из Минцев стал тридцатым памятником "Витославлиц". В нем будет открыта выставка, экспонаты которой расскажут о развитии пожарного дела в Новгородской губернии. "Главным экспонатом выставки станет пожарный насос на телеге начала XX века", - рассказал собеседник агентства.
Музей "Витославлицы" в окрестностях Великого Новгорода был основан в шестидесятых годах прошлого столетия. В нем собраны деревянные памятники архитектуры XVI-XX веков церковного и хозяйственного назначения.
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