Пожарный сарай начала XX века стал экспонатом новгородского музея деревянного зодчества "Витославлицы"

03.06.19 11:32

Фото с сайта ФГБУК "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник"

3 июня. Interfax-Russia.ru - Пожарный сарай начала XX века пополнил экспозицию новгородского музея народного деревянного зодчества "Витославлицы", сообщили "Интерфаксу" в учреждении в понедельник.

"Пожарный сарай начала XX века доставлен к нам из деревни Минцы на северо-востоке области", - сказал собеседник агентства.

Строение было разобрано и перевезено в "Витославлицы" в 2012 году. В музее его собрал плотник-реставратор Александр Лебеденко. Он же построил для пожарного сарая каланчу, которая изначально была, но до наших дней не сохранилась. "На каланче установили колокол", - отметили в музее.

Сарай из Минцев стал тридцатым памятником "Витославлиц". В нем будет открыта выставка, экспонаты которой расскажут о развитии пожарного дела в Новгородской губернии. "Главным экспонатом выставки станет пожарный насос на телеге начала XX века", - рассказал собеседник агентства.

Музей "Витославлицы" в окрестностях Великого Новгорода был основан в шестидесятых годах прошлого столетия. В нем собраны деревянные памятники архитектуры XVI-XX веков церковного и хозяйственного назначения.