Более 1 тыс. ингушских семей получили материальную помощь в месяц Рамадан

03.06.19 11:44

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии в честь Рамадана провели благотворительную акции "Месяц чистых дел ", в рамках которой многим малообеспеченные семьям оказана материальная помощь, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона.

"В рамках благотворительной акции, объявленной в Рамадан главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, поддержку в виде продуктов питания, а также материальную помощь в приобретении стройматериалов получили более тысячи остро нуждающихся семей республики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Евкуров считает, что подобную практику необходимо продолжить и дальше, независимо от священного для мусульман месяца Рамадан.

"Раз в квартал будем вот так собираться, главы муниципалитетов и сельских поселений, руководители общественных советов и молодежных организаций. Каждый глава будет отчитываться, что он конкретно сделал в своем селе или городе для малоимущих, многодетных семей, которые живут в неудовлетворительных условиях", - процитировал агентству главу региона сотрудник его пресс-службы.

Как сообщил мэр Назрани Алихан Тумгоев, в ходе акции городские власти оплатили иногороднее лечение 42 семьям, для 35 заявителей из разных населённых пунктов республики приобретены лекарственные препараты стоимостью от 15 до 50 тыс. рублей

"400 семей из Пригородного района получили полторы тонны жертвенного мяса от мэрии Назрани. Выделены средства на проведение ифтара, организованного по инициативе представителей молодёжного совета Назрани на аллее Победы и территории муниципального ДК, четыре семьи получили материальную помощь для приобретения необходимых стройматериалов", - сообщил А.Тумгоев агентству "Интерфакс-Юг".

Мэр города добавил, что в рамках акции заасфальтирована улица, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Камбулат Гайсанов. Благоустроена улица Башкирская, Хвойный переулок в Альтиевском округе, где живет уважаемый старейшина, общественный деятель Мухарбек Хаутиев .

Кроме того, по его данным, 60 малоимущих семей Центрального округа получили продуктовые наборы.