Ялта первой среди крымских городов начала определение "красных линий" береговых территорий

03.06.19 11:58

© РИА Новости. Василий Батанов

3 июня. Interfax-Russia.ru - Ялта стала первым городом Крыма, который занялся межеванием дорог и определением "красных линий" прибрежных территорий, сообщает отдел информполитики горадминистрации.

"Когда в украинские времена выдавались земельные участки под гараж, дачу или индивидуальное жилищное строительство, дороги не были отмежеваны", - отметил глава администрации города Алексей Челпанов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сити-менеджер курорта подчеркнул, что системная проблема на южном берегу Крыма не решалась долгие годы.

"В ходе недавних выездов в регионы Большой Ялты мы увидели, что зачастую заборы вокруг строений забирают у пешеходов часть дорог, особенно это наблюдается в Алупке", - сказал Челпанов.

"Чтобы навести в этой сфере порядок, необходимо определить "красные линии" как линейных объектов, в том числе дорог и охранных зон вокруг, так и прибрежной линии", - отметил он.

По словам Челпанова, сегодня "по проторенному Ялтой пути" идут другие муниципалитеты полуострова.

"В нашем городе работу по межеванию и определению "красных линий" линейных объектов и прибрежной зоны постараемся завершить", - заявил он.

"Еще один способ - проведение общественных слушаний по конкретному объекту, после чего администрация сможет установить публичный сервитут на дорогу или лестницу, и она появится на карте", - сказал сити-менеджер.