В Сочи арестован построенный без разрешения старообрядческий храм

03.06.19 12:07

© РИА Новости. Илья Питалев

3 июня. Interfax-Russia.ru - На старообрядческий храм Успения Богородицы в Имеретинской долине в Сочи наложили арест, а прихожанам запретили заходить на его территорию, сообщил постоянный член комиссии старообрядных приходов в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов.

"Прихожанам запретили заходить в храм и молиться. При этом, насколько мне известно, в суде уже лежит иск от администрации города Сочи о сносе храма", - сказал он "Интерфаксу".

Севастьянов сообщил, что при подготовке Олимпиады староверы Имеретинской долины согласились уступить свою землю в обмен на устное обещание прежнего губернатора, который обещал им построить новый храм.

"Староверы поверили, уступили. Социальная напряженность была снята. На месте их деревни оставили только маленький клочок старообрядческого кладбища", - отметил собеседник агентства.

Далее, по словам Севастьянова, староверов переселили, выделили им участок под храм, но строительство никак не начиналось, и старообрядцы начали строить сами, без получения разрешения на строительство.

"Но их прежний храм власти снесли, а разрешение на новый не выдали", - отмечает Севастьянов.

По его словам, уже после начала строительства местная администрация изменила "Правила землепользования и землеустроения", в которых изменила параметры строительства.

"Теперь местная администрация требует снести недостроенный объект", - заключил Севастьянов, с сожалением заметив, что история тянется с 2009 года.

Со своей стороны в пресс-службе администрации города Сочи агентству "Интерфакс" сообщили, что информация о якобы имеющихся планах по сносу храма не соответствует действительности.

"Никаких сносов культовых сооружений на территории Имеретинки, равно как и в Сочи в целом, не планируется", - заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что информации об аресте храма в администрацию Сочи на данный момент не поступало.