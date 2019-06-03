Состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области медики оценивают как стабильное

03.06.19 12:16

© РИА Новости. Андрей Стенин

3 июня. Interfax-Russia.ru - Десять пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика, произошедшего накануне в Ростовской области, остаются в больницах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Состояние пациентов стабильное - средней степени тяжести. Пятеро детей переведены из лечебных учреждений Аксая и Новочеркасска в областную детскую больницу в Ростове-на-Дону", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всем пострадавшим оказываются необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Как сообщалось, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в воскресенье днем. Минздрав сообщал о 15 пострадавших, 11 из которых были госпитализированы.