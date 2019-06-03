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03.06.19 12:21
Более 120 тыс. детей не могут попасть в ясли из-за нехватки мест
"Несмотря на то, что за счет средств федерального бюджета оказывается всесторонняя поддержка (...), в регионах пока численность детей, не обеспеченных местами, остается. По данным электронной очереди, по состоянию на 1 мая 2019 года численность детей, не обеспеченных местами в яслях - "ясли" уже у нас принятый термин - в возрасте до 3-х лет составила 120,1 тыс. детей, из них в возрасте от 1,5 до 3 лет - 114,2 тыс. детей", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения в понедельник.
Кроме того, по словам вице-премьера, в отдельных регионах остаются очереди в детские сады для детей и в возрасте старше 3 лет, которые должны были быть ликвидированы к прошлому году по "майскому указу" президента России.
"Нельзя забывать о той программе, которая совсем недавно была завершена - это обеспечение местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. К сожалению, пока еще в отдельных регионах страны у нас имеются такие проблемы, сегодня это почти 62 тыс. детей, не обеспеченных местами в соответствующих возрастных группах", - сказала Голикова.
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