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В Москве зарегистрирован первый запрос на достройку жилья без эскроу

© РИА Новости. Владимир Астапкович
3 июня. Interfax-Russia.ru - Первое обращение на заключение о степени готовности проекта поступило от столичного застройщика, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Там пояснили, что получение заключения позволит ООО "НОВО-ЛАЙТ" достроить объект по адресу Кутузовский пр-т, вл. 12 по старой схеме, не применяя счета эскроу для средств дольщиков.

Москомстройинвест обещает подготовить заключение за 15 рабочих дней.

"ООО "НОВО-ЛАЙТ", конечно, только "первая ласточка". В дальнейшем мы ожидаем массовые обращения инвесторов. У нас составлен график подачи ими заявлений, который расписан вплоть до 19 июня", - отметила рассказала глава комитета Анастасия Пятова.

Напомним, что в РФ реализуется план по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Вместе с тем разработаны критерии для определения проектов, которые разрешат достроить без перехода на схему финансирования с применением эскроу-счетов. В частности, степень готовности дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений в проекте.

Зампредседателя Москомстройнвеста Александр Гончаров ранее оценил в 70% долю проектов, которые могут быть продолжены по старым условиям финансирования в Москве.

"Мы считаем, что в Москве 70% проектов сможет работать по старым правилам финансирования жилищного строительства, а 30% уйдёт на эскроу", - сказал он.

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