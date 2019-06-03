Прооперированного после нападения главреда ставропольской газеты выписывают из больницы

03.06.19 12:43

© РИА Новости. Илья Московец

3 июня. Interfax-Russia.ru - Пострадавший от нападения главный редактор ставропольской газеты КПРФ "Родина" Николай Бондаренко в понедельник будет выписан из больницы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в краевом Минздраве.

"Николая Бондаренко выписывают из больницы сегодня", - сказал представитель министерства.

По данным следствия, в начале мая 72-летний мужчина принес в редакцию "Родины" свою статью о Сталине и просил опубликовать ее. Получив отказ, он решил убить главного редактора Бондаренко и его подчиненных. 27 мая он пронес в редакцию нож, спрятав его в стопке газет, и сумел ранить им главного редактора и еще троих сотрудников издания.

Бондаренко был госпитализирован и прооперирован. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц) УК РФ, он арестован на 2 месяца и помещен в психиатрический стационар для проведения экспертизы.