Порядка 800 подмосковных детей-сирот обрели семьи с начала года

03.06.19 12:46

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

3 июня. Interfax-Russia.ru - Работа по устройству подмосковных детей-сирот в семьи идет ежедневно, сообщила первый зампред правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

"С начала 2019 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи 788 детей-сирот", - цитирует слова Забраловой ее пресс-служба.

Она добавила, что в Подмосковье насчитывается почти 4,1 тыс. приемных семей, 123 из них созданы в этом году.

В Подмосковье работают 74 школы подготовки приемных родителей. В них можно бесплатно получить консультацию психологов, социальных педагогов, медиков и юристов.

"Мы видим высокий интерес к посещению школ у потенциальных усыновителей - с начала года 812 человек прошли там обучение. Из них 162 человека после прохождения школы приняли ребенка в семью", - отметила Забралова.

В Подмосковье более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 15,7 тысяч детей находится на воспитании в замещающих семьях. При этом 8,5 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.