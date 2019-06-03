Поездка не задалась: автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье
  
Ошибка пилота: эксперты назвали причины катастрофы самолета совладелицы S7 Филевой
   
Долгожданная стыковка: строители соединили две части моста "Благовещенск - Хэйхэ"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.06.19 13:01

Минстрой предлагает отказаться от установки счетчиков тепла в России

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 июня. Interfax-Russia.ru - Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках, сообщает в понедельник "Российская газета".

Как отмечается, соответствующее предложение министерство разослало в Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС. Этот вопрос планируется обсудить в июне на заседании межведомственной рабочей группы.

Издание отмечает, что поводом для предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей, и за их счет обогревают свои помещения. И за их счет обогревают через стены, пол и потолок. Владельцы инвестиционных квартир также полностью перекрывают отопление, уезжая на заработки.

В Минстрое добавили, что сам принцип подсчета тепла также вызывает вопросы. "Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно", - говорится в тексте письма министерства.

Министерство подчеркивает, что если жильцы одних квартир снижают температуру с помощью вентиля, то другие жильцы для обогрева помещения вынуждены тратить на 20% больше тепла. При этом отмечается, что стоимость приборов высока, а экономические стимулы для их установки низкие.

Ранее руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в законодательство могут быть внесены поправки, которые освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

"Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, - обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании", - сказал А.Абрамов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.06.19 13:48
ТПУ появятся на всех станциях первого участка Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 13:29
К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок
.
  03.06.19 12:40
В Москве зарегистрирован первый запрос на достройку жилья без эскроу
.
  03.06.19 12:01
Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 09:07
В Москву 30-градусная возвращается жара
.
  31.05.19 17:32
Шнуров предложил "обкомисситься" и выписывать лицензии на поездки на автобусе и любовь
.
  31.05.19 17:16
В Росгосцирке хотят создать совет для контроля за лицензиями на работу с животными
.
  31.05.19 16:07
Собянин вручил московским многодетным семьям награды "Родительская Слава"
.
  31.05.19 15:07
Кузен участницы шоу "Голос" просит проверить причастность к накрутке голосов Алсу и ее супруга
.
  31.05.19 14:47
Адвокат заявил об отсутствии новых уголовных дел против Серебренникова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket