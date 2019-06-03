Минстрой предлагает отказаться от установки счетчиков тепла в России

03.06.19 13:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 июня. Interfax-Russia.ru - Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках, сообщает в понедельник "Российская газета".

Как отмечается, соответствующее предложение министерство разослало в Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС. Этот вопрос планируется обсудить в июне на заседании межведомственной рабочей группы.

Издание отмечает, что поводом для предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей, и за их счет обогревают свои помещения. И за их счет обогревают через стены, пол и потолок. Владельцы инвестиционных квартир также полностью перекрывают отопление, уезжая на заработки.

В Минстрое добавили, что сам принцип подсчета тепла также вызывает вопросы. "Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно", - говорится в тексте письма министерства.

Министерство подчеркивает, что если жильцы одних квартир снижают температуру с помощью вентиля, то другие жильцы для обогрева помещения вынуждены тратить на 20% больше тепла. При этом отмечается, что стоимость приборов высока, а экономические стимулы для их установки низкие.

Ранее руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в законодательство могут быть внесены поправки, которые освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

"Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, - обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании", - сказал А.Абрамов.