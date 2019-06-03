Американский бизнес не сможет бойкотировать ПМЭФ - Песков

03.06.19 13:11

© РИА Новости. Александр Гальперин

3 июня. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что американские компании не будут игнорировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Мы слышали заявление американского посла в России о том, что он намерен бойкотировать форум, но это не значит, что форум будут бойкотировать представители компаний, в том числе из США", - сказал Песков в интервью программе SophieCo на канале RT.

"Подобные форумы не могут быть бойкотированы, нельзя создать вакуум, поскольку, если вы создаете вакуум, он будет немедленно заполнен компаниями из других стран", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что на форум всегда приезжают представители многих компаний, в том числе американских.

"Да, прибудут многие из них (из представителей - ИФ). Они традиционно принимают участие в форуме и планируют это продолжать. Речь идет о 75 странах, 270 компаний со всего мира - все они будут принимать участие в форуме", - подчеркнул Песков.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.