|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.06.19 13:11
Американский бизнес не сможет бойкотировать ПМЭФ - Песков
"Мы слышали заявление американского посла в России о том, что он намерен бойкотировать форум, но это не значит, что форум будут бойкотировать представители компаний, в том числе из США", - сказал Песков в интервью программе SophieCo на канале RT.
"Подобные форумы не могут быть бойкотированы, нельзя создать вакуум, поскольку, если вы создаете вакуум, он будет немедленно заполнен компаниями из других стран", - сказал Песков.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что на форум всегда приезжают представители многих компаний, в том числе американских.
"Да, прибудут многие из них (из представителей - ИФ). Они традиционно принимают участие в форуме и планируют это продолжать. Речь идет о 75 странах, 270 компаний со всего мира - все они будут принимать участие в форуме", - подчеркнул Песков.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket