"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
  
Поездка не задалась: автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье
   
Ошибка пилота: эксперты назвали причины катастрофы самолета совладелицы S7 Филевой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.06.19 13:16

Обвинение фигурантам дела о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области предъявят в ближайшее время - СКР

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
3 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области намерены предъявить обвинение всем подозреваемым, включая бывшего губернатора региона Павла Конькова, задержанного в минувшую пятницу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В ближайшее время соучастникам будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводят следственные действия и оперативные мероприятия, "направленные на установление всех причастных к хищению из бюджета Ивановской области денежных средств".

"Изымается и исследуется документация, идет работа по сбору и закреплению доказательств", - говорится в пресс-релизе.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что в суд поступило ходатайство следствия об аресте Конькова.

В минувшую пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила агентству, что главное следственное управление ведомства расследует уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в рамках которого задержан экс-губернатор Коньков.

По словам Петренко, соучастник Конькова - управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин, по ходатайству следствия уже арестован судом.

По версии следствия, Коньков и Гришин, а также иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств в размере порядка 700 млн рублей путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо".

Коньков родился в Иваново в 1958 году. С 1996 года работал в бизнес-структурах, до 2008 года руководил Ивановским текстильным объединением. В октябре 2013 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области после досрочной отставки с этого поста Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков был избран на пост губернатора, срок его полномочий истекал в 2019 году.

10 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Конькова. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Станислав Воскресенский, занимавший пост замглавы Минэкономразвития РФ.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.06.19 13:48
ТПУ появятся на всех станциях первого участка Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 13:29
К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок
.
  03.06.19 12:40
В Москве зарегистрирован первый запрос на достройку жилья без эскроу
.
  03.06.19 12:01
Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 09:07
В Москву 30-градусная возвращается жара
.
  31.05.19 17:32
Шнуров предложил "обкомисситься" и выписывать лицензии на поездки на автобусе и любовь
.
  31.05.19 17:16
В Росгосцирке хотят создать совет для контроля за лицензиями на работу с животными
.
  31.05.19 16:07
Собянин вручил московским многодетным семьям награды "Родительская Слава"
.
  31.05.19 15:07
Кузен участницы шоу "Голос" просит проверить причастность к накрутке голосов Алсу и ее супруга
.
  31.05.19 14:47
Адвокат заявил об отсутствии новых уголовных дел против Серебренникова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket