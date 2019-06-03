Обвинение фигурантам дела о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области предъявят в ближайшее время - СКР

03.06.19 13:16

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

3 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области намерены предъявить обвинение всем подозреваемым, включая бывшего губернатора региона Павла Конькова, задержанного в минувшую пятницу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В ближайшее время соучастникам будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводят следственные действия и оперативные мероприятия, "направленные на установление всех причастных к хищению из бюджета Ивановской области денежных средств".

"Изымается и исследуется документация, идет работа по сбору и закреплению доказательств", - говорится в пресс-релизе.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что в суд поступило ходатайство следствия об аресте Конькова.

В минувшую пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила агентству, что главное следственное управление ведомства расследует уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в рамках которого задержан экс-губернатор Коньков.

По словам Петренко, соучастник Конькова - управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин, по ходатайству следствия уже арестован судом.

По версии следствия, Коньков и Гришин, а также иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств в размере порядка 700 млн рублей путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо".

Коньков родился в Иваново в 1958 году. С 1996 года работал в бизнес-структурах, до 2008 года руководил Ивановским текстильным объединением. В октябре 2013 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области после досрочной отставки с этого поста Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков был избран на пост губернатора, срок его полномочий истекал в 2019 году.

10 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Конькова. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Станислав Воскресенский, занимавший пост замглавы Минэкономразвития РФ.