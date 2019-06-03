В Кремле надеются, что ситуация с Калви будет разрешена по итогам следствия

03.06.19 13:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 июня. Interfax-Russia.ru - В Кремле предпочли бы, чтобы у основателя Baring Vostok Майла Калви не было проблем с законом, рассчитывают, что ситуация разрешится после завершения следственных действий.

"Мы сожалеем в связи с тем, что у него проблемы с законом. Мы надеемся, что следственные действия достигнут своего результата, и эта проблема будет разрешена", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что "в настоящее время мы не можем ничего комментировать, потому что идут следственные действия".

"Вместе с тем, конечно, Калви больше десятилетия на этом рынке, он очень активный инвестор, мы это знаем, поэтому предпочли бы, чтобы у него не было проблем с законом и он участвовал в Санкт-Петербургском экономическом форуме", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Но, к сожалению, сейчас дело обстоит иначе", - заключил Песков.

Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля арестовал старшего партнера и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, партнера компании по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, а также генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Спустя два месяца, 11 апреля, по ходатайству следствия суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения на домашний арест.

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Калви заявлял, что Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, в связи с чем не мог быть введен в заблуждение относительно параметров сделки.

Кроме того, по версии американского бизнесмена, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком.

Единственный из обвиняемых по делу, кто признал вину - Алексей Кордичев.