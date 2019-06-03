К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок

03.06.19 13:29

© РИА Новости. Александр Поляков

3 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы планируют изменить режим работы большинства районных ярмарок, сделав их круглогодичными, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин по итогам посещения фестивальной и ярмарочной площадки в Косино-Ухтомском районе.

"Косино-Ухтомский получил не только метро (Некрасовская линия метро - ИФ), но и уникальную фестивальную площадку, которая в комплексе предназначена для праздников, спортивных мероприятий и (будет работать) как постоянно действующая ярмарка. Здесь ж мы проведем большое благоустройство вокруг станций метро, возле этой площадки", - сказал Собянин.

"В целом район преображается, получает качественную транспортную доступность и хорошее место для проведения досуга. Мы поставили себе цель постепенно значительную часть ярмарок выходного дня переводить в такой формат - чтобы она работала не эпизодически, а круглый год и была комфортной для жителей", - отметил мэр.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, первая круглогодичная ярмарка была открыта около двух лет назад на Семеновской площади. В 2019 году аналогичные ярмарки начали работать на улице Юных Ленинцев в Кузьминках, на улице Академика Скрябина в Рязанском районе, на улице Раменки в одноименном районе. В целом к концу 2019 года в круглогодичном формате в Москве будет работать порядка 20 ярмарок, созданных с учетом пожеланий жителей.