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03.06.19 13:33
Тариф на вывоз мусора снижен в Пермском крае
Ежемесячный платеж для жителей частного сектора снизился на 5,02 рубля и теперь составляет 65,8 рубля с одного проживающего. Отмечается, что для частного сектора платеж по-прежнему выставляется не более чем за двух проживающих.
Основанием для пересмотра тарифа послужили корректировка нормативов накопления отходов для жителей региона, а также постановление правительства РФ, которое обязывает регулирующие органы учитывать изменение платы за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2019 года.
Действие нового тарифа распространяется с 1 января 2019 года. Перерасчет платы за вывоз отходов для жителей будет выполнен автоматически.
Региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов в Пермском крае является Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Теплоэнерго".
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