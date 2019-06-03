Тариф на вывоз мусора снижен в Пермском крае

03.06.19 13:33

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

3 июня. Interfax-Russia.ru - Ежемесячный платеж за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов в Пермском крае снизился на 39 копеек и составил 2,96 рубля за квадратный метр, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.

Ежемесячный платеж для жителей частного сектора снизился на 5,02 рубля и теперь составляет 65,8 рубля с одного проживающего. Отмечается, что для частного сектора платеж по-прежнему выставляется не более чем за двух проживающих.

Основанием для пересмотра тарифа послужили корректировка нормативов накопления отходов для жителей региона, а также постановление правительства РФ, которое обязывает регулирующие органы учитывать изменение платы за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2019 года.

Действие нового тарифа распространяется с 1 января 2019 года. Перерасчет платы за вывоз отходов для жителей будет выполнен автоматически.

Региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов в Пермском крае является Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Теплоэнерго".