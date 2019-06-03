Председатель правления Тольяттихимбанка арестован в Москве по "делу Тольяттиазота"

03.06.19 13:40

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов задержан в Москве и затем арестован по решению Басманного районного суда Москвы.

"Он арестован и находится в СИЗО", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник заместитель председателя правления Тольяттихимбанка Андрей Дроботов.

"31 мая в Москве", - ответил он на вопрос, когда был задержан Попов.

Дроботов также сообщил, что банк будет обжаловать арест главы правления.

"Единственное объяснение, приходящее на ум, - Александр Евгеньевич (Попов - ИФ) стал фактически заложником ситуации, происходящей вокруг предприятия "Тольяттиазот", которое является одним из ключевых клиентов АО "Тольяттихимбанк" и которое не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление", - говорится в сообщении на сайте банка.

Несмотря на сложившуюся обстановку, Тольяттихимбанк продолжает стабильно работать, подчеркивает кредитная организация.

Владельцем Тольяттихимбанка является бывший председатель совета директоров ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай. По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка.

Пресс-служба "Тольяттиазота" также связывает арест Попова с корпоративным конфликтом на предприятии.

"Мы оцениваем его (Попова - ИФ) арест фактически как захват заложника и очередное звено в цепи противоправных действий, направленных на рейдерский захват ПАО "Тольяттиазот" миноритарными акционерами предприятия: АО "ОХК "Уралхим" и Евгением Седыкиным", - говорится в сообщении пресс-службы "Тольяттиазота" в понедельник.

"Тольяттиазот" также называет арест Попова попыткой оказать влияние на судебный процесс по возбужденному в 2012 году делу о хищениях средств "Тольяттиазота", который сейчас вышел на стадию прений сторон в Комсомольском районном суде Тольятти.

Со своей стороны, пресс-служба ОХК "Уралхим" сообщает, что дело, по которому Басманный райсуд Москвы вынес решение об аресте Попова, возбуждено 16 мая СК РФ в отношении бывших руководителей "Тольяттиазота" и связанных с предприятием лиц по статьям 159, 165, 199 и 210 УК РФ. Сам Попов, по информации "Уралхима", обвиняется в организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ), которое "для сокрытия преступлений и легализации денежных средств, полученных незаконным путем, (. . .) использовало незаконные финансовые схемы, которые осуществлялись через Тольяттихимбанк".

В деле, рассмотрение которого Комсомольским райсудом Тольятти близится к финалу, пятеро обвиняемых.

Как сообщалось, в отношении "Тольятиазота" в 2012 году Следственным управлением СКР по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на сумму более $550 млн. Впоследствии Басманный суд Москвы заочно арестовал основного на тот момент владельца "Тольяттиазота" Владимира Махлая, его сына Сергея, владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви и директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в "Тольяттиазоте" была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу.

Тольяттихимбанк по итогам первого квартала 2019 года занял 165-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.