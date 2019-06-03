Долгожданная стыковка: строители соединили две части моста "Благовещенск - Хэйхэ"
  
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
   
Ошибка пилота: эксперты назвали причины катастрофы самолета совладелицы S7 Филевой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
03.06.19 13:43

Неисправность газового оборудования могла привести к врыву в муромской пятиэтажке

© РИА Новости. Александр Кряжев
3 июня. Interfax-Russia.ru - Взрыв в жилом многоквартирном доме в Муроме, в результате которого пострадали несколько человек, мог произойти из-за неисправности или ненадлежащей эксплуатации газового оборудования в квартире, сообщает следственное управление СКР по Владимирской области.

"Приоритетная версия случившегося - неисправность и надлежащая эксплуатация газового оборудования в квартире. Доследственная проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Ведомство сообщает также, что потерпевший с 70% термических ожогов находится на лечении в Нижегородском ожоговом центре. Следователи продолжают работу на месте происшествия.

Как сообщалось, утром в воскресенье в одной из квартир третьего этажа дома №1 по улице Кленовая в Муроме раздался хлопок, предварительно, бытового газа. Пострали четыре человека: находившийся в этой квартире 25-летний мужчина с ожогами был госпитализирован, двое детей из соседних квартир были отправлены в больницу под наблюдение врачей, четвертому человеку медпомощь была оказана на месте

Жильцов пострадавшего подъезда расселили, назначена экспертиза. Расселению в доме, где произошел взрыв, подлежат 15 семей.

Глава региона Владимир Сипягин поручил подготовить справки по каждой семье, а также для каждой семьи назначить куратора от администрации округа, чтобы иметь постоянную обратную связь.

По предварительным данным экспертов, все подъезды, кроме расселенного, безопасны для проживания. Дом временно отключен от газа, электричество и вода в доме есть.

СКР проводит доследственную проверку. Проверку также начала прокуратура Владимирской области.

По информации СМИ, дом, в котором произошел взрыв газа, пятиэтажный.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.06.19 13:48
ТПУ появятся на всех станциях первого участка Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 13:29
К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок
.
  03.06.19 12:40
В Москве зарегистрирован первый запрос на достройку жилья без эскроу
.
  03.06.19 12:01
Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро
.
  03.06.19 09:07
В Москву 30-градусная возвращается жара
.
  31.05.19 17:32
Шнуров предложил "обкомисситься" и выписывать лицензии на поездки на автобусе и любовь
.
  31.05.19 17:16
В Росгосцирке хотят создать совет для контроля за лицензиями на работу с животными
.
  31.05.19 16:07
Собянин вручил московским многодетным семьям награды "Родительская Слава"
.
  31.05.19 15:07
Кузен участницы шоу "Голос" просит проверить причастность к накрутке голосов Алсу и ее супруга
.
  31.05.19 14:47
Адвокат заявил об отсутствии новых уголовных дел против Серебренникова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket