Неисправность газового оборудования могла привести к врыву в муромской пятиэтажке

03.06.19 13:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 июня. Interfax-Russia.ru - Взрыв в жилом многоквартирном доме в Муроме, в результате которого пострадали несколько человек, мог произойти из-за неисправности или ненадлежащей эксплуатации газового оборудования в квартире, сообщает следственное управление СКР по Владимирской области.

"Приоритетная версия случившегося - неисправность и надлежащая эксплуатация газового оборудования в квартире. Доследственная проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Ведомство сообщает также, что потерпевший с 70% термических ожогов находится на лечении в Нижегородском ожоговом центре. Следователи продолжают работу на месте происшествия.

Как сообщалось, утром в воскресенье в одной из квартир третьего этажа дома №1 по улице Кленовая в Муроме раздался хлопок, предварительно, бытового газа. Пострали четыре человека: находившийся в этой квартире 25-летний мужчина с ожогами был госпитализирован, двое детей из соседних квартир были отправлены в больницу под наблюдение врачей, четвертому человеку медпомощь была оказана на месте

Жильцов пострадавшего подъезда расселили, назначена экспертиза. Расселению в доме, где произошел взрыв, подлежат 15 семей.

Глава региона Владимир Сипягин поручил подготовить справки по каждой семье, а также для каждой семьи назначить куратора от администрации округа, чтобы иметь постоянную обратную связь.

По предварительным данным экспертов, все подъезды, кроме расселенного, безопасны для проживания. Дом временно отключен от газа, электричество и вода в доме есть.

СКР проводит доследственную проверку. Проверку также начала прокуратура Владимирской области.

По информации СМИ, дом, в котором произошел взрыв газа, пятиэтажный.