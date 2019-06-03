ТПУ появятся на всех станциях первого участка Некрасовской линии метро

03.06.19 13:48

Фото с официального сайта мэра Москвы

3 июня. Interfax-Russia.ru - Общий пассажиропоток четырех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые будут построены на открытом в понедельник первом участке Некрасовской линии метро, превысит 800 тыс. человек в сутки, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На каждой станции нового участка Некрасовской линии метро планируется построить транспортно-пересадочный узел. Это позволит обеспечить горожан комфортными условиями пересадки с одного вида транспорта на другой и улучшить дорожную обстановку на юго-востоке Москвы", - сказал Хуснуллин.

По оценкам экспертов, суммарный пассажиропоток всех четырех ТПУ в "час пик" составит почти 150 тыс. человек, а ежесуточный - около 800 тыс., отметил заммэра.

"Кроме того, помимо пересадочной функции, эти ТПУ станут новыми районными точками притяжения со спортивной, развлекательной и деловой инфраструктурой. По этим объектам уже ведутся строительные работы", - добавил Хуснуллин.

Глава стройкомплекса отметил, что на территории ТПУ "Некрасовка" ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком, будет обустроен парк, а также появится торгово-развлекательный центр.

В составе ТПУ "Лухмановская" расположится автовокзал и офисные здания. Проект ТПУ "Лермонтовский проспект" - один из крупнейших в этом районе - предусматривает строительство подземного пассажирского распределительного уровня, перехватывающего паркинга на 750 машиномест, многофункционального центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также административных зданий. Около транспортного узла "Улица Дмитриевского" будет построено несколько жилых домов, перехватывающих паркингов и небольших магазинов.

Хуснуллин подчеркнул, что территории около новых станций метро и ТПУ будут благоустроены: там появятся пешеходные зоны, скверы и зеленые зоны.

Как сообщалось, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл для пассажиров первые четыре станции Некрасовской линии метро: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".