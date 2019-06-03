Губернатор Вологодчины предложил сделать 30 августа Днем Русской Америки

03.06.19 13:54

© РИА Новости. Антон Денисов

3 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил вернуться к обсуждению вопроса об учреждении нового праздника - Дня Русской Америки.

"Предлагаю в целях продвижения идей мира и взаимопонимания вернуться к вопросу об установлении единого Дня Русской Америки. Данная инициатива уже нашла поддержку со стороны министра иностранных дел. Как вариант, можно приурочить его, этот день, ко дню основания Форта Росс по старому стилю - 30 августа", - сказал Кувшинников на российско-американской конференции "Диалог Форт Росс" в понедельник.

В рамках конференции 3-4 июня в Вологде будет обсуждаться сотрудничество России и США в области научной дипломатии, экономики, бизнеса и образования. В ней принимают участие ведущие российские и американские эксперты, ученые, бизнесмены и дипломаты, всего более 200 человек.

"Важно, что мы будем говорить сегодня не только об истории, не только о самом Форт Россе, который стал символом удивительного совершенно мирного соединения двух народов, но мы будем говорить и о современном. О том, что такое искусственный интеллект, можно ли нам сотрудничать в этой сфере, как это сотрудничество будет развиваться. Естественно, мы будем говорить о санкциях, потому что управлять такого рода процессами экономическими и не думать о политических рисках сегодня бизнес не может", - подчеркнул на церемонии открытия конференции специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Конференция "Диалог Форт Росс" ежегодно с 2012 года собирает деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Вот уже третий год встречи проходят и на российской стороне. Первая встреча в России состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск, а вторая - в Великом Новгороде. В этом году конференцию принимает Вологда. В рамках первого дня ее участники обсудят особенности "научной дипломатии" в отношениях России и США, поговорят об университетах обеих стран как платформе для бизнеса и об истории Российско-американской компании XIX века. Во вторник в рамках "Диалога Форт Росс" будут говорить о технологиях искусственного интеллекта, санкционных рисках.

Форт Росс - русское поселение XIX века в Калифорнии. Оно было основано в 1812 году уроженцем города Тотьмы Вологодской области Иваном Кусковым. В настоящее время территория Форта Росс является музеем и историческим национальным парком. В апреле 2019 года в Петербурге в рамках ежегодного заседания попечительского совета Российского географического общества была затронута тема сохранения Форта Росс как символа российско-американского сотрудничества.