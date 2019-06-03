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03.06.19 14:00

В Петербурге обновили фасады музея-квартиры Пушкина к 220-летию поэта

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
3 июня. Interfax-Russia.ru - Музей-квартиру Александра Пушкина на набережной Мойки, 12 отреставрировали в Петербурге, сообщил директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов.

"Завершились серьезные работы. После 200-летия прошло 20 лет, поэтому потребовалось обновить фасады. Только что закончилась работа по их окрашиванию. Кроме того, мы переложили весь булыжник брусчатки во дворе дома", - сообщил Некрасов в понедельник в рамках пресс-тура, организованном информационным агентством "Интерфакс Северо-Запад".

По его словам, 6 июня в музее откроется выставка "Многоликий Пушкин". "Решили из всего многообразия портретов показать многоликость поэта. Помимо известных работ, покажут произведения художников XX века. Здесь будут и пейзажи с фигурой Пушкина, например, картина Айвазовского "Пушкин на берегу моря", - отметил Некрасов.

Он добавил, что 6 июня пушкинскую дату будут отмечать целый день. В 12.00 выступят артисты Малого драматического театра, в 15.30 откроется выставка, в концертном зале состоится вручение премии "Петрополь".

Кроме того, выставка к юбилейной дате откроется в Хельсинки. Будут работать виртуальные центры в Тихвине, Лодейном Поле, Казани, Уфе.

В свою очередь, заместитель директора по развитию музея Татьяна Вергун сообщила, что в 11.00 будет дан старт акции "С днем рождения, Пушкин". В этот день все желающие смогут записать свое поздравление великому поэту в специально подготовленном пространстве.

"В акции с 2017 года принимают участие вся страна, есть участники и из других государств. Особенно удивительны дети, 8-10-летние мальчики, читающие любовную лирику Пушкина. Эта акция не для того, чтобы вернуть школьного Пушкина, а чтобы открыть своего", - добавила Вергун.

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