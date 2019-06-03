Еще более тысячи квартир могут быть оформлены дольщиками Urban Group

03.06.19 14:04

© РИА Новости. Антон Денисов

3 июня. Interfax-Russia.ru - Более тысячи дольщиков подмосковного застройщика-банкрота Urban Group могут приступить к оформлению прав на квартиры в результате постановки на кадастровый учет дома №6 в ЖК "Митино О2" и дома №7 в ЖК "Опалиха О3", сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Там уточнили, что дома достроены и введены в эксплуатацию в мае текущего года.

"В результате постановки на государственный кадастровый учет более 1000 квартир могут быть оформлены в собственность, правообладатели теперь могут распоряжаться своей недвижимостью. Например, совершать сделки купли-продажи, оформлять дарение или совершать другие юридически значимые действия", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Ранее сообщалось о постановке на кадастровый учет первого недостроя после банкротства девелопера Urban Group в ЖК "Солнечная система".

Также сообщалось, что ведется выдача ключей дольщикам, которые заключили договоры долевого участия в отношении помещений в доме 6 в ЖК "Митино О2", доме 7 в ЖК "Опалиха О3", доме 7 в ЖК "Видный город" и домах 5 и 6 в ЖК "Солнечная система".

По состоянию на 30 мая дольщикам было передано 1,1 тыс. помещений, включая квартиры, кладовки и машиноместа. Всего в ближайшее время будут восстановлены права более 3 тысяч человек по 4,4 тысячам договоров долевого участия, заключенным по помещениям в указанных многоквартирных домах.

Напомним, что летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group. Компания возводила почти 870 тыс. кв.м жилья.