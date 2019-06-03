Глава Екатеринбурга предлагает вынести на обсуждение пять площадок для строительства храма

03.06.19 14:10

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на первом заседании рабочей группы по организации опроса жителей города, в ходе которого будет определено место для строительства храма святой Екатерины, предложил остановиться на пяти площадках.

"Мы рассчитываем на этой неделе с архитекторами еще раз проговорить эту тему и предложить до пяти площадок, которые могут быть вынесены для обсуждения. Пять площадок мы внесли, дальше наша рабочая группа определяет механизм, регламент, как это все будет (проходить - ИФ)", - сказал Высокинский.

Он заявил, что в топ пошли площадки на перекрестке Белинского-Фурманова, недостроенная гостиница на Куйбышева, пустырь за Макаровским мостом, заброшенная больница "скорой помощи".

"Присутствует и Площадь труда, и сквер, и акватория. Есть предложения по "Зеленой роще", - сообщил глава города.

Он добавил, что собор должен быть в центральной части города, площадка под него - находиться в государственной или муниципальной собственности, либо чтобы ее можно было выкупить.

"На этой неделе я свяжусь с благотворителями проекта. Их мнение тут тоже нужно учитывать и понимать, готовы - не готовы",- добавил Высокинский.

Глава Екатеринбурга отметил, что при выборе площадок для опроса туда не будут включаться предложения горожан по строительству храма в уже существующих парках и скверах.

"С точки зрения градостроения критерий введен: другие площадки в парках и скверах не рассматривать. Особенно, когда у меня внесена "Зеленая роща", поэтому "Зеленую рощу" уберу сразу. (...) В парке Маяковского было предложение, (теперь - ИФ) тоже нет. Было предложение вернуть площадку в парке первостроителей ЖБИ, тоже убираем. Там, где парки и скверы уже есть, мы не будем смотреть", - подчеркнул Высокинский.

"Мы обсуждаем с градостроителями, обсуждаем с архитекторами, обсуждаем с благотворителями, после этого формируем некий перечень, устраивающий всех. Отдельно смотрим храм, как мы договорились, имеется в виду сквер-на-драме. Другие скверы мы будем убирать. После этого принимаем общее решение, тогда оно прозрачное", - добавил Высокинский.

Как сообщалось, администрация Екатеринбурга получила более 11 тыс. обращений от жителей города с предложениями о 61 возможной площадке для строительства собора святой Екатерины.

Свердловское отделение Союза архитекторов России предлагало рассмотреть пять площадок, в их числе берег городского пруда за Макаровским мостом, территория на Октябрьской площади, но со смещением к южной границе сквера, место на улице Татищева напротив "Екатеринбург Арены", территория Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря и участок на пересечении улиц Белинского - Фурманова.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.

Рабочая группа определит формат этого опроса.