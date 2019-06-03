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03.06.19 14:20

Песков: контрольное управление Кремля следит за выполнением поручения по "китовой тюрьме"

© РИА Новости. Алексей Даничев
3 июня. Interfax-Russia.ru - Администрация президента держит под контролем ситуацию вокруг так называемой "китовой тюрьмы" в Приморье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас по линии нашего контрольного управления осуществляется полный контроль за выполнением этого поручения, поэтому я не буду сейчас давать никаких оценок", - сказал Песков, комментируя в понедельник по просьбе журналистов свое прежнее высказывание о том, что ряд поручений президента по вопросу "китовой тюрьмы" не выполняются.

"Идет спокойная работа, главным образом нацеленная на результат", - добавил Песков.

Ранее появилась информация о том, что в вольерах бухты Средняя, называемых "китовой тюрьмой", где содержатся косатки и белухи, прошла детская экскурсия.

"В воскресенье я видела, как к воротам "китовой тюрьмы" подъехал большой автобус и более десяти машин, из которых вышло около 100 взрослых и детей. Из разговора со взрослыми я узнала, что это детский сад из Находки. Они прошли на территорию "китовой тюрьмы". На заборе у ворот было объявление об экскурсии", - сообщила агентству "Интерфакс- Дальний Восток" зоозащитница Нина Зырянова.

В подтверждение своих слов она предоставила видеосъемку, как группа детей и взрослых выходят из автобуса, заходят на территорию "китовой тюрьмы". На фотографиях, предоставленных зоозащитницей, плакаты, анонсирующие темы экскурсий: "Обзорная экскурсия-лекция о жизни морских млекопитающих в неволе", "Экскурсия лекция: обитатели морей - белухи и косатки".

Зоозащитница считает, что обещанную адаптацию косаток и белух в "китовой тюрьме" не проводят, это означает, что отловщики не собираются выпускать млекопитающих на волю.

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