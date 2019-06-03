Более 50 тысяч иностранных туристов посетили Мурманскую область в 2018 году

03.06.19 14:29

© РИА Новости. Павел Львов

3 июня. Interfax-Russia.ru - Более 50 тыс. иностранных путешественников посетили Мурманскую область в 2018 году, в основном они приезжали из стран Азии, сообщил журналистам в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Чибис.

"Северное сияние - визитная карточка области. Постепенно мы превращаем ее в центр международного туризма, очень много азиатских путешественников. Но если в предыдущие годы гости приезжали ради сияния, то теперь мы нацелены популяризировать и исторические достопримечательности - музеи, выставки. В 2018 году более 50 тысяч иностранных туристов посетили Мурманскую область", - сказал он.

Чибис добавил, что в ближайшие два месяца планируется запустить цифровую платформу по туризму в Мурманской области, где туристы смогут найти информацию о природном и историческом наследии региона, а также воспользоваться скидками и акциями на различные услуги.

Ранее сообщалось, что Мурманская область стала популярной у азиатских туристов, в первую очередь, китайских, стремящихся увидеть Северное сияние. Их привлекают в регион доступные цены на размещение и другие услуги в сравнении с соседней Норвегией, также популярной у любителей редкого природного явления.