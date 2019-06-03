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03.06.19 14:40

Федбюджет может взять на себя часть расходов на школьные горячие обеды

© РИА Новости. Игорь Зарембо
3 июня. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с депутатами разработало законопроект о горячем питании для детей в школах, он почти готов к внесению в Госдуму; часть расходов на систему готов понести федеральный бюджет.

"Наконец, еще одна тема - это законопроект, который сейчас по поручению председателя правительства вместе с Государственной Думой отрабатывается - он может показаться частным, но он чрезвычайно важный для здоровья наших детей - это горячее питания в школах. И сейчас это практически выходит на завершающий этап своего законодательного оформления с точки зрения внесения в Государственную Думу", - сказала Голикова на коллегии Минпросвещения в понедельник.

Она отметила, что тема горячего питания чувствительная и "финансово ёмкая". Кроме того, по словам Голиковой, она затрагивает компетенцию субъектов Федерации, поэтому в рамках первого и второго чтения готовящегося законопроекта будет проведена рассылка законопроекта на отзыв в регионы.

По словам Голиковой, часть расходов на горячее питание готов взять на себя федеральный бюджет. "Есть желание и необходимость поддержать эту тему, в том числе, за счет средств федерального бюджета", - сказала вице-премьер.

В ходе ежегодного отчета о работе кабинета министров в апреле премьер Дмитрий Медведев заявил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание, в том числе обучающимся должны быть доступны соки, фрукты и молочные продукты. После выступления Медведева в Думе была создана рабочая группа по подготовке законопроекта о горячем питании. В середине мая председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от парламентариев ускорить подготовку закона.

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