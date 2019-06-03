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Минпромторг не видит необходимости в разработке отдельного закона об интернет-торговле

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 июня. Interfax-Russia.ru - Минпромторг не видит необходимости в разработке отдельного законопроекта, регулирующего интернет-торговлю.

"С учётом интенсивного развития интернет-торговли мы на сегодняшний день не ставим вопрос о разработке отдельного закона, есть только нормативный акт правительства об определении Минпромторга ответственным за это направление", - заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла в понедельник в Москве.

"Чем меньше мы будем регулировать, тем быстрее и интенсивнее будет развиваться это направление", - добавил он.

По словам министра, торговля сейчас развивается достаточно гармонично - "и оф-лайн, и он-лайн". "Причем он-лайн торговля растёт даже быстрее, чем традиционная. Поэтому мы рассчитываем, что этот тренд сохранится и в будущем", - сказал Мантуров.

Говоря о законопроектах об интернет-торговле алкоголем и лекарствами, он напомнил, что первый разработал Минфин, второй - Минздрав. "Мы коллег поддержали", - сказал он.

"Что касается законопроекта, разработанного Минфином, то он сейчас, после всех замечаний и доработок, готовится к внесению в правительство. Законопроект по лекарственным средствам находится на площадке Госдумы и проходит доработку в профильном комитете", - сообщил Мантуров.

"Мы это направление поддерживаем и рассчитываем, что в ближайшем будущем будут приняты оба законопроекта", - сказал он.

Глава Минпромторга напомнил, что в прошлом году оборот розничной торговли вырос на 2,8%. "За первый квартал примерно аналогичные цифры, поэтому мы ориентируемся на то, что эта тенденция сохранится и в текущем году", - заключил он.

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