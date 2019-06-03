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Крикалев: отдельного женского отряда космонавтов в России не будет

© РИА Новости. Григорий Сысоев
3 июня. Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Могу сказать, что женский отряд создаваться не будет, у нас единый отряд", - сказал Крикалев в понедельник журналистам.

Он отметил, что в целом число кандидатов в отряд космонавтов уменьшилось по сравнению с временами СССР.

"В те времена, когда я проходил (отбор), кандидатов было больше. Естественно, и отсев был больше, потому что брали небольшое количество специалистов", - сказал Крикалев на пресс-конференции в понедельник.

Крикалев, прошедший отбор в 1985 году, отметил, что в советское время, несмотря на иной технологический уровень, в прессе было гораздо больше информации о работе космонавтов, и это вызывало повышенный интерес у людей к профессии.

"Сейчас, может быть, нужна ваша помощь, чтобы компенсировать тот недостаток информации, который есть при всех возможностях современной техники, и рассказать о том, что это за работа", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".

Он отметил, что одним из качеств, на которое обращается внимание при отборе в космонавты, помимо физического и психического здоровья, является мотивированность людей.

"Если человек не очень хотел, он и дальше будет работать, не сильно отдаваясь работе. Нам нужны не просто специалисты, а люди, которые будут отдавать всех себя этой работе", - сказал Крикалев.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что "Роскосмос" объявил новый набор в отряд космонавтов, в том числе и для участия в дальних космических экспедициях.

"Мы объявили новый набор в отряд космонавтов. Это уже набор, который будет работать, как мы рассчитываем, на новом пилотируемом корабле - будущие участники в том числе и дальних космических экспедиций", - сказал Рогозин журналистам в пятницу.

Про его словам, в госкорпорации рассчитывают на то, что в новом наборе будет больше девушек-космонавтов, которые "сбалансируют отряд, который в последнее время стал слишком мужским".

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