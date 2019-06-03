Памятный знак в честь ЧМ-2018 установят в центре Москвы на Никольской улице

03.06.19 15:04

© РИА Новости. Илья Питалев

3 июня. Interfax-Russia.ru - Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала установку памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Проектом постановления предлагается дополнить перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения пунктом, содержащим предложение о возведении памятного знака посвящённого Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Комиссия рекомендует Московской городской думе принять проект постановления в первом чтении. При отсутствии поправок в целом",- сказал в понедельник председатель комиссии, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

По его словам, памятный знак, посвящённый прошедшему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу, установят в центре столицы на Никольской улице, ставшей неформальным центром сбора болельщиков.

"То, что происходило на уникальной улице, которая вдруг сама по себе стала местом постоянного общения, ведь никто не планировал, все думали на Арбат пойдут, а тут Никольская улица - это дружба, общение разных народов, болельщиков, единение праздника спорта, культуры. Это особое знаковое место, сюда будут приезжать туристы. Если Лужники ещё где-то захотят ... Но в Лужниках это потеряется, с моей точки зрения",- сказал Герасимов.

Ранее планировалось установить два памятных знака - на Никольской улице и на территории олимпийского комплекса "Лужники".

С предложением об установке памятного знака в комиссию обратился глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.