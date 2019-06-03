Аномальная жара стала причиной перебоев с водоснабжением в Ингушетии

03.06.19 15:16

© РИА Новости. Саид Царнаев

3 июня. Interfax-Russia.ru - В трех населенных пунктах Ингушетии из-за установившейся аномально жаркой погоды возникли перебои с подачей питьевой воды, сообщили журналистам вице-премьер республики Исропил Лотыров.

"В сельских поселениях Плиево, Аки-Юрт и Сагопши оперативно создана рабочая группа для решения острых проблем с подачей воды. В администрациях муниципалитетов и правительстве сформированы оперативные штабы, куда жители смогут обращаться по вопросам подвоза воды, также открыты горячие линии", - сказал И.Лотырев.

По его словам, с наступлением аномальной жары разбор воды из водопроводной сети в регионе увеличивается в разы. По этой причине возникают перебои в водоснабжении, в селах ощущается острая нехватка живительной влаги.

"Будем выходить из положения в праздничные дни. Дополнительно прокладываются водопроводные сети, устанавливаются емкости, думаю, что до конца июня напряженность снимем по всей республике", - добавил зампред правительства.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе кабинета министров региона, в целях обеспечения бесперебойного электро-, газо и водоснабжения в период священного праздника Ид аль-Фитр при правительстве будет работать оперативный штаб.

В круглосуточном режиме будет осуществляться прием и обработка обращений граждан республики по возникающим проблемам.