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03.06.19 15:16
Аномальная жара стала причиной перебоев с водоснабжением в Ингушетии
"В сельских поселениях Плиево, Аки-Юрт и Сагопши оперативно создана рабочая группа для решения острых проблем с подачей воды. В администрациях муниципалитетов и правительстве сформированы оперативные штабы, куда жители смогут обращаться по вопросам подвоза воды, также открыты горячие линии", - сказал И.Лотырев.
По его словам, с наступлением аномальной жары разбор воды из водопроводной сети в регионе увеличивается в разы. По этой причине возникают перебои в водоснабжении, в селах ощущается острая нехватка живительной влаги.
"Будем выходить из положения в праздничные дни. Дополнительно прокладываются водопроводные сети, устанавливаются емкости, думаю, что до конца июня напряженность снимем по всей республике", - добавил зампред правительства.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе кабинета министров региона, в целях обеспечения бесперебойного электро-, газо и водоснабжения в период священного праздника Ид аль-Фитр при правительстве будет работать оперативный штаб.
В круглосуточном режиме будет осуществляться прием и обработка обращений граждан республики по возникающим проблемам.
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