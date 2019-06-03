Nord Stream 2 построен на 1391 км, или 57% трассы

03.06.19 15:24

© РИА Новости. Сергей Гунеев

3 июня. Interfax-Russia.ru - Газопровод "Северный поток-2" на сегодня построен по двум ниткам на 1391 км, сообщило управление информации ПАО "Газпром".

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода - около 57% от его общей протяженности", - сообщило управление информации ПАО "Газпром".

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.