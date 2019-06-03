Байкеры, рок-музыканты и их поклонники встретятся на мотофестивале под Курганом

03.06.19 15:32

Фото с сайта летного центра "Логовушка"

3 июня. Interfax-Russia.ru - Уральский музыкальный байк-фест "От винта!" пройдет на аэродроме "Логовушка" под Курганом 6 июля, сообщает пресс-служба летного центра "Логовушка" в понедельник.

Согласно сообщению, ежегодный мотофестиваль в этот раз соберет полтора десятка музыкальных команд из Кургана, Тюмени, Новосибирска, Казани и других городов. Среди них "Просто Горыныч", "Рви меха - оркестр", дуэт "Невидимка", "Мураками".

Отмечается, что соревнования мотоциклистов вновь пройдут сразу в трех дисциплинах: "Хард-эндуро", "Кантри-кросс" и "Лайт-кросс-колясычи". В этом году для "Колясычей" трассу расширили, она стала чуть легче, чтобы привлечь не только опытных гонщиков, но и новичков. Экипажи должны удержать и сбалансировать мотоциклы на трассе с поворотами, ямами и буграми.

"Трасса "Хард-эндуро" в "Логовушке" единственная в своем роде на Урале. Благодаря нашему байк-фесту про эту трассу знают многие мотоспортсмены Большого Урала и Казахстана. Ждем их снова. "Колясычи" - единственные в России любительские гонки на мотоциклах с колясками. "От винта!" стал уникальным фестивалем, который объединяет мотоспортсменов и мототуристов", - приводит пресс-служба слова организатора, президента мотоклуба "Двоешники" Владимира Грихуцека.

По данным пресс-службы, заезд иногородних гостей начинается 5 июля: на аэродроме вырастут палатки, зажгутся костры. Для всех желающих поиграть и спеть будет работать "свободный микрофон", 6 июля состоится основная программа.