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В 50 из 85 регионов РФ не исполнен "майский указ" по повышению зарплат медработникам - Счетная палата

© РИА Новости. Николай Хижняк
3 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения по итогам 2018 года не обеспечило достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания, а также исполнение "майского указа" по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу.

Такие выводы содержаться в сообщении Счетной палаты РФ, опубликованном по итогам проверки бюджета за 2018 год в Минздраве России, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА России, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре.

В Счетной палате отмечают, что у всех главных распорядителей, за исключением Росздравнадзора, отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП): в Минздраве - 68,9%, Роспотребнадзоре - 39,9%, ФМБА - 32,4%.

"Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов", - отметил на коллегии Счетной палаты ее аудитор Михаил Мень.

В частности, не был обеспечен ввод в эксплуатацию 4 из 12 объектов капстроительства: ФМБА так и не ввел в эксплуатацию Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде, а Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора не завершил реконструкцию экспериментально-биологической лаборатории.

Проверка также показала, что Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы "Развитие здравоохранения": ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медпомощи, а отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения профилактическими медосмотрами на ВИЧ и туберкулез, говорится в релизе.

"В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 (от 7 мая 2012 года, один из так называемых "майских указов" - ИФ) в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников", - отметили в Счетной палате.

В то же время у Росздравнадзора и Роспотребнадзора проверка выявила нарушения и недостатки при использовании субсидий на выполнение госзадания.

"Также для всех объектов проверки характерны нарушения в сфере закупок, а именно: несоблюдение требований к содержанию документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков заключения контрактов и размещения документации на сайте", - заключили в контрольном органе.

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