Четыре города Самарской области получат 289 млн руб. на создание комфортной среды

03.06.19 16:00

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 июня. Interfax-Russia.ru - Проекты из четырех городов Самарской области стали лауреатами Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба облправительства.

Итоги конкурса были объявлены в Воронеже 31 мая. В число победителей вошли проекты благоустройства городов Жигулевск, Кинель и Отрадный в номинации "малый город", а также проект благоустройства Сызрани в номинации "исторические поселения".

"По объему выделенных региону федеральных средств Самарская область заняла первое место среди регионов-участников конкурса. Победители от Самарской области получат федеральную поддержку на реализацию проектов в объеме 289 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Так, Кинель и Отрадный получат на проекты по 75 млн рублей, Жигулевск - 85 млн рублей, Сызрань - 54 млн рублей.

"Считаю, что наши города-победители должны стать примером и для остальных муниципалитетов. Мы видим, как много значит желание и активность самих граждан; и там, где она проявлена, уже есть яркие результаты", - приводятся в сообщении слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков сообщил, что не выигравшие грант в этом году проекты из городов Чапаевск и Похвистнево будут дорабатываться.

"Будем заявляться на следующий период, и не только с этими муниципальными образованиями. Уверен, 5-6 проектов с таким же хорошим, качественным наполнением мы также заявим на 2020 год", - сказал Марков.

В Самарской области 10 городских округов, а также город Нефтегорск в статусе городского поселения.