Сильный ветер сорвал кровлю больницы в Татарстане

03.06.19 16:20

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Восстановительные работы начаты в Пестречинском районе Татарстана, где порывом сильного ветра сорвало крышу со здания центральной районной больницы, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике в понедельник.

"В 14:35 мск поступило сообщение о том, что в Пестречинском районе республики сильный ветер сорвал кровлю со здания больницы на площади 2 тыс. кв. метров. Пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в этот момент в больнице находилось 88 больных и 50 человек персонала.

"С четвертого этажа больных переместили на третий этаж. Работа больницы не нарушена. В настоящее время в районе собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы решить вопрос о проведении восстановительных работы", - добавил собеседник агентства.

По словам представителя МЧС, накануне было предупреждение об ухудшении погодных условий, в частности, что порывы ветра возможны до 18 м/с местами по республике.

В Минздраве региона агентству уточнили, что кровля была сорвана со здания стационара больницы. "В результате резкого порыва ветра при грозе сорвало двускатную кровлю. Никто не пострадал, угрозы жизни нет и эвакуации не требуется, территория оцеплена. Начаты работы по ликвидации последствий. Кровля смонтирована в 2013 году", - рассказал собеседник агентства.