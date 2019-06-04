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04.06.19 06:04
СКР возбудил дело в отношении сахалинца, напавшего с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска
"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Установлено, что 03 июня 2019 года во второй половине дня подозреваемый, находясь в холле здания администрации г. Южно-Сахалинска, нанес топором, принесенным с собой, не менее 5 рубленых ран в области головы и туловища одному из находящихся там людей", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, устанавливаются мотивы совершенного преступления, отмечает пресс-служба.
"Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - добавили в пресс-службе.
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