Строительство инфраструктуры для электроснабжения ТОР "Николаевск" началось в Хабаровском крае

04.06.19 06:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 июня. Interfax-Russia.ru - Энергетики приступили к строительству линии электропередачи от ВЛ-110 кВ Николаевская ТЭЦ до площадок "Оремиф" и "Чныррах" территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск" в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Работы по созданию инфраструктуры идут с учетом заявок резидентов ТОР, отметили в пресс-службе.

На комплекс работ по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих объектов резидентов ТОР "Николаевск" площадок "Иннокентьевка", "Оремиф" и "Чныррах" будет направлено более 1,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Для этих целей уже закуплено необходимое технологическое оборудование: силовые трансформаторы, распределительные устройства, электрические шкафы и оборудование телемеханики.

До сентября 2019 все оборудование планируется поставить в Николаевский район для выполнения строительно-монтажных работ.

В 2020 году после завершения работ по электроснабжению площадок предприятия на ТОР "Николаевск" будут полностью обеспечены электроэнергией с суммарной мощностью 16,8 МВт.

"Более дешевая электроэнергия от Николаевской ТЭЦ в несколько раз сократит расходы предприятий на электроснабжение. Это позволит резидентам ТОР (ООО "Восточный рыбокомбинат", рыболовецкая артель (колхоз) им. Блюхера, ООО "Рыбоперерабатывающий комбинат "Восточное") реализовать инвестиционные проекты на общую сумму более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На ТОР "Николаевск" по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" в настоящее время действуют 7 резидентов с заявленным объемом инвестиций более 3 млрд рублей. Резиденты уже инвестировали в проекты 2,7 млрд рублей и создали 312 рабочих мест.